Ее инициатором стал Алексей Навальный. В рамках «забастовки избирателей» жители более 80 населенных пунктов проведут митинги и шествия. По мнению Навального, забастовка должна стать более важным избирательным процессом, чем сами выборы.

О проведении акции политик объявил после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборы. Некоторые политологи считают, что шансов быть зарегистрированным у него не было изначально.