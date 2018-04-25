О том, что она началась по всей стране, накануне рассказали «Волонтеры Победы». Все, кто хочет выразить свое почтение великому подвигу фронтовиков, получат ленточку бесплатно.

Акция начнется в 15:00 сразу в нескольких местах города.

Центральный район:

- Обелиск Славы (Пл. Свободы),

- Памятный знак в честь Победы (пересечение ул. Победы и Молодежного бульвара),

- Памятный знак-указатель В.И. Жилину (пересечение ул. Жилина и ул. Мира).

Автозаводской район:

- Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне (Парк Победы).

- Памятник-бюст генералу Карбышеву (ул. Дзержинского, около военного училища)

- Стела защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга (ул.Революционная)

Комсомольский район:

- Мемориал Никонова Е. А. (пл. Никонова)

- Указатель улицы Матросова (пересечение с ул. Коммунистической)

- Горельеф У.Громовой