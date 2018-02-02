В организации заявили, что все они были частью российской системной допинг-программы. Агентство поддерживает намерение Международного олимпийского комитета обжаловать решение Спортивного арбитражного суда.

МОК допустил, что может обратиться в федеральный суд Швейцарии. Напомню, суд в Лозанне полностью снял санкции с 28 россиян, которых обвиняли в применении допинга, еще для 11-ти отменил пожизненную дисквалификацию. Однако оправданные спортсмены на Олимпиаду не приглашены.