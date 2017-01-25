Сергей Андреев отметил, что сегодня студенты закладывают фундамент своего успеха. «Пусть университетские знания не лежат в памяти мертвым грузом. Применяйте их в жизни, и тогда вы станете настоящими профессионалами своего дела», пожелал глава города. Он добавил, что студенческие годы — особое время.
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