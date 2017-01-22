Им придется пройти процедуру дактилоскопии, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции министерства Ольга Кириллова. Она отметила, что речь идет не только о трудовых мигрантах, а о каждом, кто пересекает российскую границу. Отпечатки пальцев возьмут у всех.
Кириллова отметила, что в первую очередь необходимо учитывать интересы граждан нашей страны, так как переизбыток трудовых ресурсов из других стран лишает россиян работы и снижает уровень заработной платы.
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