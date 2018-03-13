Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо». Финалисты долго готовились и завтра должны показать жюри представление и интервью; танцевальный, пляжно-спортивный и вечерний выход; а также творческий микс.
Зрителей ждут не только соревнования студентов за два заветных титула, но и концертная программа от творческих коллективов университета. Завершит финал церемония награждения. Начало праздничного вечера в 18-00.
Фото: ТГУ
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