Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо». Финалисты долго готовились и завтра должны показать жюри представление и интервью; танцевальный, пляжно-спортивный и вечерний выход; а также творческий микс.

Зрителей ждут не только соревнования студентов за два заветных титула, но и концертная программа от творческих коллективов университета. Завершит финал церемония награждения. Начало праздничного вечера в 18-00.

Фото: ТГУ