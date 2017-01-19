А именно 54,5%. Об этом представители компании сообщили на сегодняшней пресс-сконфреенции, посвященной итогам 2016 года. Лидером по объему реализации автомобилей LADA стали Москва и Московская область. Здесь в прошлом году нашли своих владельцев почти 24, 5 тысячи машин - 9,2% от всего объема продаж отечественной марки.

На втором месте с результатом в 21 081 проданный автомобиль (7,9% от общих продаж) находится Республика Татарстан. Третью строчку рейтинга занимает Самарская область. Здесь дилеры LADA реализовали 20 542 автомобиля марки (7,7% от общих продаж).

В ТОП-10 регионов с самыми высокими продажами автомобилей LADA в 2016 году также вошли: Ставропольский край (17623 шт., 6,6%), Санкт-Петербург (11883 шт., 4,5%), Пермский край (11248 шт., 4,2%), Республика Башкортостан (10800 шт., 4,1%), Краснодарский край (9514 шт., 3,6%), Нижегородская область (9003 шт., 3,4%), Воронежская область (8906 шт., 3,3%). Всего в России в 2016 году АВТОВАЗ реализовал 266 296 автомобилей LADA.

Источник - Официальный Лада клуб .