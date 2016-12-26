Новые меры инициировал Роспотребнадзор. В ведомстве планируют на месяц приостановить продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения, соответствующее постановление об этом уже готово.
Как пишет «Российская газета», исключение сделано только для духов и омывающих автоочистителей. Их невозможно употреблять из-за запаха и красителей, которые влияют на вкус, поясняет издание.
Там отмечают, что возможное введение запрета приведет к приостановке продажи спиртосодержащей продукции в аптеках. В этом месяце в Иркутской области более 120 жителей отравились концентратом «Боярышник». По меньшей мере, 76 из них умерли.
Его должны запустить завтра на площади Куйбышева
Год назад на предприятии было 44 тысячи сотрудников, а сейчас здесь работает порядка 41 тысячи человек,
Он расположился на улице Никонова, 22
О решении по перестройке структуры задолженности компании заявлял осенью глава Сбербанка Герман Греф.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования
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Это были граждане Узбекистана