Новые меры инициировал Роспотребнадзор. В ведомстве планируют на месяц приостановить продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения, соответствующее постановление об этом уже готово.

Как пишет «Российская газета», исключение сделано только для духов и омывающих автоочистителей. Их невозможно употреблять из-за запаха и красителей, которые влияют на вкус, поясняет издание.

Там отмечают, что возможное введение запрета приведет к приостановке продажи спиртосодержащей продукции в аптеках. В этом месяце в Иркутской области более 120 жителей отравились концентратом «Боярышник». По меньшей мере, 76 из них умерли.