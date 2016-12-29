Несмотря на праздники. Более того – из семи положенных выплат две будут предоставлены гражданам досрочно. Об этом сообщили в мэрии, ссылаясь на министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марину Антимонову.

По ее словам, выплата получателям субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг за декабрь 2016 года осуществляется с 26 по 30 декабря, как через отделения почтовой связи, так и через банки. Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших участников боевых действий и лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы перечислена на счета получателей 28 декабря.

Остальные выплаты будут предоставляться гражданам через отделения почтовой связи 3, 4, 5, 6 января. Начиная с 9 числа, выплаты будут осуществляться в соответствии с установленным графиком.

Как подчеркнули в областном правительстве, министерство обеспечено необходимыми денежными средствами для досрочных выплат в объеме 59 с лишним млн рублей.