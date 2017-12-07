Об этом сообщил директор "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Железнодорожное сообщение пустят по новой дороге Журавка – Миллерово. По словам Пегова, переход на новый маршрут займет всего сутки. Минтранс обещал перевести все направления на измененную схему до конца года.