Об этом сообщил директор "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Железнодорожное сообщение пустят по новой дороге Журавка – Миллерово. По словам Пегова, переход на новый маршрут займет всего сутки. Минтранс обещал перевести все направления на измененную схему до конца года.
Источник Эхо Москвы
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