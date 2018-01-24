Крупнейшие банки завершат процесс переоборудования терминалов процесс уже в январе–феврале. Об этом «Известиям» рассказали в топ-30 кредитных организаций. Это означает, что россияне уже с середины лета смогут полноценно пользоваться новой наличностью в 200 и 2000 рублей.

Согласно данным на сайте Центробанка, в России работает более 200 тысяч банкоматов. Тираж новых банкнот не ограничен, они выпускаются в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие купюры банкнотного ряда, отмечает регулятор.

Банк России предупреждал, что вводить новые купюры будут поэтапно. До октября никаких сведений о внешнем виде банкнот, а также о предусмотренной защите от фальшивомонетчиков нигде не появлялось. На это ЦБ пошел, чтобы мошенники не могли заранее изучить внешний вид купюр в 200 и 2000 рублей.