Напомним, с нового года вступили в силу новые правила получения этого вида финансовой поддержки от государства. В мэрии решили, что пора ответить на вопросы горожан.
В ближайшую среду, 18 января, горадминистрация проведет «прямую линию» «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан».
Получить консультацию может любой горожанин, для этого нужно позвонить по телефону: (8482) 543-266. «Прямая линия» будет работать с 15:00 до 17:00.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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