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09 января 2017
09:10:36

Все каникулы в Самарской области изымали из продажи непищевую спиртосодержащую продукцию

О достигнутых на этом направлении успехах информирует региональное управление Роспотребнадзора. Так, в Шенталинском районе накануне была пресечена реализация 11 флаконов лосьона «Огуречный»,  более сотни пузырьков  лосьона «Хлебный» и 50 единиц лосьона «С экстрактом Боярышника».  

Двумя днями ранее в том же районе специалисты обнаружили спиртосодержащую жидкость без этикеток – 60 пол-литровых бутылок, шесть пятилитровых канистр, а также этиловый спирт, расфасованный в емкости по 100 мл  - всего 109 штук. Вся эта продукция была изъята.

Напомним, что в России с 23 декабря прошлого года действует Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Запрет продлится в течение месяца.

Ожидается, что уже весной будет принято окончательное решение о судьбе спиртосодержащих веществ. Вице-премьер Александр Хлопонин ранее заявлял, что для оздоровления нации необходимо прекратить распространять такую продукцию даже в аптеках.




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