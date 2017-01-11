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11 января 2017
08:57:14

Все, что пока известно о купаниях на Крещение в Тольятти

Тысячи людей по всей России примут участие в крещенских купаниях в ночь на 19 января. В Тольятти пока известно об одном оборудованном для этих целей месте -   на территории Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова. Там пройдет праздничный Молебен, освящение воды в Крещенской купели. Как сообщается, будет работать тёплая палатка для переодевания, согреться можно будет горячим чаем с выпечкой.

Обычно майны для купания на Крещение в Тольятти организовывают в районе Волжского замка, на Итальянском пляже и на набережных 6,8 кварталов. Но вот уже несколько лет подряд из-за тонкого льда официальных мест для Крещенского омовения в Тольятти нет.




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