В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу», на которой представлены сувениры, полученные от официальных делегаций. Идея создания такого стенда возникла еще в 2001 году. Тогда благодаря Николаю Уткину подарки делегаций начали отправлять в музей.

Сейчас в нем около ста экспонатов, но выставлена лишь часть подарков. Сотрудники музея уверены, что коллекция будет постоянно пополняться новыми уникальными вещами и в будущем не ограничится одним стендом. В администрации Тольятти отметили, что экспозиция работает бесплатно.