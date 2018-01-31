В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу», на которой представлены сувениры, полученные от официальных делегаций. Идея создания такого стенда возникла еще в 2001 году. Тогда благодаря Николаю Уткину подарки делегаций начали отправлять в музей.
Сейчас в нем около ста экспонатов, но выставлена лишь часть подарков. Сотрудники музея уверены, что коллекция будет постоянно пополняться новыми уникальными вещами и в будущем не ограничится одним стендом. В администрации Тольятти отметили, что экспозиция работает бесплатно.
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