Их раскупили за 5 часов, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов». Встреча самарской команды и воронежского "Факела" состоится 28 апреля. На эту игру продавались билеты только на нижний ярус.
Встречу смогут посетить порядка 10 тысяч зрителей – таковы правила ФИФА для тестовых матчей. Второй тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 6 мая - «Крылья Советов» примут краснодарскую "Кубань". На эту встречу билетов будет больше.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня) и Сенегал – Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции
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