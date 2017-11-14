Об этом сегодня сообщила пресс-служба FIFA. Среди болельщиков распределили 622 117 билетов, при том, что заявок было почти 3,5 миллиона, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил предложение. В связи с этим была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса.

Первый период первого этапа продаж завершился 12 октября. Второй период пройдёт с 16 по 28 ноября. Билеты будут продаваться на сайте FIFA в порядке очереди.

Приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж билеты владельцам доставят бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Начнется доставка не раньше апреля/мая, добавили в ФИФА.