Об этом сегодня сообщила пресс-служба FIFA. Среди болельщиков распределили 622 117 билетов, при том, что заявок было почти 3,5 миллиона, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил предложение. В связи с этим была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса.
Первый период первого этапа продаж завершился 12 октября. Второй период пройдёт с 16 по 28 ноября. Билеты будут продаваться на сайте FIFA в порядке очереди.
Приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж билеты владельцам доставят бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Начнется доставка не раньше апреля/мая, добавили в ФИФА.
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