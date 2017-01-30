Произойдет это уже год, рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью телеканалу НТВ.
Васильева также отметила, что ведомство наполнит образовательные стандарты содержанием к концу года.
Источник Эхо Москвы
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