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30 января 2017
08:06:12

Все 9-классники в рамках ГИА будут сдавать устную речь

Произойдет это уже год, рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью телеканалу НТВ.

Васильева также отметила, что ведомство наполнит образовательные стандарты содержанием к концу года.

Источник Эхо Москвы




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