Последней на подножку уходящего поезда вскочила сборная Перу, которая в стыковых матчах оказалась сильнее Новой Зеландии. В ФИФА уже распределили команды по корзинам для финальной жеребьевки.
Россия оказалась в корзине А вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией. состав других выглядит так:
Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.
Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.
Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.
Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.
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