слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 ноября 2017
08:58:20

Все 32 участника чемпионата мира по футболу в России определены

Последней на подножку уходящего поезда вскочила сборная Перу, которая в стыковых матчах оказалась сильнее Новой Зеландии. В ФИФА уже распределили команды по корзинам для финальной жеребьевки.

Россия оказалась в корзине А вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией. состав других выглядит так:

Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.




Последние новости Тольятти

16 ноября
11:44
Чиновники Самарской области обещают – зарплата медиков будет расти

Об этом заявил директор ТФОМС Виктор Мокшин

16 ноября
11:40
В ДТП на Автозаводском шоссе в Тольятти пострадали врачи скорой помощи

Карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы (фото)

16 ноября
11:19
Юная тольяттинка «попала в плен» к маленькой навесной бирке

Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».

16 ноября
10:52
В Тольятти произошла авария с участием машины скорой помощи

Об этом сообщают очевидцы (фото)

16 ноября
10:45
Денежное довольствие солдат-срочников зафиксировали еще на два года

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин

16 ноября
10:37
Экс-глава Самарской области получил государственную награду

Церемония вручения состоялась накануне в Кремле

16 ноября
10:20
Восстановленному молоку разрешили иметь синеватый оттенок

Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+