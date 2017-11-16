Последней на подножку уходящего поезда вскочила сборная Перу, которая в стыковых матчах оказалась сильнее Новой Зеландии. В ФИФА уже распределили команды по корзинам для финальной жеребьевки.

Россия оказалась в корзине А вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией. состав других выглядит так:

Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Корзина С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.