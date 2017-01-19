Это новая идея Минздрава, о ней говорится в проекте программы здорового образа жизни, текст которой опубликован на сайте ведомства. Среди прочего предлагается ввести акцизы на сладкие газированные напитки, фастфуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара. Кроме того, для таких продуктов предлагают ввести дополнительную маркировку.