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12 января 2017
08:48:24

Время аномальных морозов в Тольятти прошло?

Как утверждают синоптики, один из самых холодных периодов зимы в Центральной России завершился. Ультраполярное вторжение пришлось на новогодние каникулы, отклонение среднесуточной температуры от нормы достигало 20–25 градусов, но все это обошло стороной наш регион.

Тем не менее,  впереди еще половина зимы, причем наиболее холодная ее половина. На этот период приходятся крещенские, афанасьевские и макарьевские морозы. Специалисты отмечают, что в последние годы зимы были, как правило, теплыми.

В высоких и средних широтах средняя глобальная температура повышается быстрее всего на планете. На этом фоне резкие похолодания даже до нормы воспринимаются очень остро.




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