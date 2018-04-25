Он будет действовать с 25 мая по 25 июля, сообщили сегодня в пресс-службе международного аэропорта. Запрет установлен в рамках указа президента о применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу.
Такие же ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут матчи мундиаля. В международном аэропорту также напомнили, что в соответствии с федеральным законом кортики являются холодным оружием, их перевозка с 25 мая по 25 июля 2018 года тоже будет запрещена.
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