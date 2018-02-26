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26 февраля 2018
12:20:30

Вратарю олимпийской сборной России по хоккею Василию Кошечкину могут присвоить звание почетного гражданина Тольятти

Этого не исключил глава Центрального района города Артем Гончаров. «Звание присваивается за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области спорта», пишет Гончаров в своем Твиттере.

Всем этим критериям вполне соответствует воспитанник тольяттинского хоккея, который на минувшей Олимпиаде в Пхенчхане отразил немыслимое количество атак соперника и внес весомый вклад в добытое «золото» Игр-2018. Голкипер, который выступает сейчас за «Магнитку», сыграл во всех матчах турнира и лишь раз был заменен на Илью Сорокина, да и то, в тот момент, когда победа над сборной Словении уже не вызывала ни у кого вопросов.

На счету Кошечкина пять побед и два «сухих» матча. По итогам голосования журналистов и организаторов, Василий Кошечкин включен в символическую сборную Олимпийского турнира.

 




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