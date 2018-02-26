Этого не исключил глава Центрального района города Артем Гончаров. «Звание присваивается за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области спорта», пишет Гончаров в своем Твиттере.

Всем этим критериям вполне соответствует воспитанник тольяттинского хоккея, который на минувшей Олимпиаде в Пхенчхане отразил немыслимое количество атак соперника и внес весомый вклад в добытое «золото» Игр-2018. Голкипер, который выступает сейчас за «Магнитку», сыграл во всех матчах турнира и лишь раз был заменен на Илью Сорокина, да и то, в тот момент, когда победа над сборной Словении уже не вызывала ни у кого вопросов.

На счету Кошечкина пять побед и два «сухих» матча. По итогам голосования журналистов и организаторов, Василий Кошечкин включен в символическую сборную Олимпийского турнира.