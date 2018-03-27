Перед судом предстанет анестезиолог-реаниматолог, сообщили в следственных органах губернии. Напомним, трагедия произошла 23 июля 2017 года примерно. В одной из клиник 5-летнему ребенку сделали общее обезболивание, ввели его в состояние медикаментозного сна, после чего у мальчика произошло нарушение сердечного ритма.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался. По версии следствия, причиной смерти явилось повреждение передней стенки трахеи, которое стало следствием небрежных действий обвиняемого. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.