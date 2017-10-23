О халатности медиков рассказали в прокуратуре Комсомольского района. В 2014 году в тольяттинской городской больнице № 4 проведена плановая операция на коленный сустав 59-летней пациентке. В феврале 2015-го женщина вновь обратилась с жалобами на боль в колене в это же медучреждение, где в ходе обследования у нее выявили заражение ВИЧ-инфекцией.

По версии следствия, это произошло во время операции через катетер при введении лекарств и после проведения аналогичных манипуляций пациенту с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция». То есть, медики не соблюдали правила использования перчаток и обработки рук.

Этот вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного, находившегося также в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации. Возбуждено уголовное дело.