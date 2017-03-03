Как сообщает "Лайф", инцидент произошел в Екатеринбурге. Мальчика везли в больницу с высокой температурой. Сами медики утверждают, что в произошедшем виноват нетрезвый отец ребёнка. Сначала он устроил скандал с водителем неотложки, когда тот поехал по объездной дороге, а затем сломал дверь автомобиля. После того, как машина медиков уехала, отцу с сыном пришлось добираться на попутках. Мужчина написал заявление в полицию. Впрочем, водитель скорой подготовил встречное обращение.