слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
03 марта 2017
14:51:35

Врачи Скорой высадили 7-летнего ребенка по пути в больницу

Как сообщает "Лайф", инцидент произошел в Екатеринбурге. Мальчика везли в больницу с высокой температурой. Сами медики утверждают, что в произошедшем виноват нетрезвый отец ребёнка. Сначала он устроил скандал с водителем неотложки, когда тот поехал по объездной дороге, а затем сломал дверь автомобиля. После того, как машина медиков уехала, отцу с сыном пришлось добираться на попутках. Мужчина написал заявление в полицию. Впрочем, водитель скорой подготовил встречное обращение.

Источник Лайф




Последние новости Тольятти

03 марта
14:28
В футбольные правила сегодня могут быть внесены кардинальные изменения

Среди прочего, возможно, будет одобрено повсеместное введение видеоповторов...

03 марта
14:26
В России появится ГОСТ на туруслуги для пенсионеров

Им будут предлагать номера повышенной комфортности, а экскурсии - с учетом возрастных особенностей...

03 марта
13:08
Крымом по митингу

Мэрия Самары заняла все площади города 18 марта, когда предполагалось провести акцию протеста...

03 марта
12:08
В ГИБДД Тольятти составили анти-рейтинг дорог города

Отчет о состоянии улично-дорожной сети города предоставили в ведомстве...

03 марта
11:44
Работникам позволят контролировать зарплаты своих директоров

Госдума весной планирует принять закон...

03 марта
11:34
В Тольятти презентуют первый в России спорт-мобиль

Аналогов такого передвижного спортивного автомобиля нет...

03 марта
11:30
Через МФЦ можно оплатить 2 новые услуги

Коммунальные платежи и плату за садик...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+