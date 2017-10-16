слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
16 октября 2017
11:21:48

Врачи рассказали, почему не приехали к Марьянову

Сотрудники подстанции скорой помощи, в которую поступил вызов к актеру Дмитрию Марьянову, рассказали РЕН ТВ, почему они не приехали.

По их словам, в автомобильном парке подстанции всего 6 машин, а «день был очень загруженный».

Как сообщалось ранее, в течение 20 минут друзья Марьянова уговаривали медиков приехать за почувствовавшим себя плохо актером. В итоге они сами привезли его в больницу. По некоторым данным, Марьянов был доставлен туда уже мертвым.

47-летнего Марьянова не стало накануне вечером. По предварительной информации, он умер от оторвавшегося тромба в машине друзей, которые везли его в больницу.

Министерство здравоохранения Московской области проверит информацию, что актер скончался из-за отказа медиков оперативно оказать ему помощь.




Последние новости Тольятти

16 октября
11:26
Список самых востребованных профессий в сентябре возглавили инженеры

Экономистов и юристов в списке нет...

16 октября
11:16
Ученые нашли способ предотвратить старение

Белок KLF присутствует не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека...

16 октября
11:13
В Сбербанке сообщили о снижении процентных ставок по потребительским кредитам

Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и потребительскому кредиту без обеспечения одинакова — 12,9%...

16 октября
11:05
Еще год отвели власти Тольятти на достройку дома по Южному шоссе, 45

Дело хотя и медленно, но все же сдвинулось с места...

16 октября
10:08
Обжалование штрафов от ГИБДД хотят сделать дистанционным

В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам удаленно отменить неверно выписанный штраф с камер видеонаблюдения...

16 октября
10:07
В Тольятти стартовали октябрьские рейды ГИБДД

Сегодня инспекторы будут отслеживать водителей, игнорирующих ремни безопасности...

16 октября
9:35
Жителей Центрального района Тольятти предупредили о возможном ухудшении качества водопроводной воды

Работы проводятся на пересечении улицы Родины и улицы Комсомольская...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+