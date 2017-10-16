Сотрудники подстанции скорой помощи, в которую поступил вызов к актеру Дмитрию Марьянову, рассказали РЕН ТВ , почему они не приехали.



По их словам, в автомобильном парке подстанции всего 6 машин, а «день был очень загруженный».



Как сообщалось ранее, в течение 20 минут друзья Марьянова уговаривали медиков приехать за почувствовавшим себя плохо актером. В итоге они сами привезли его в больницу. По некоторым данным, Марьянов был доставлен туда уже мертвым.

47-летнего Марьянова не стало накануне вечером. По предварительной информации, он умер от оторвавшегося тромба в машине друзей, которые везли его в больницу.

Министерство здравоохранения Московской области проверит информацию, что актер скончался из-за отказа медиков оперативно оказать ему помощь.