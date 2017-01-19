Сахалинский областной суд оставил в силе решение по иску пациентки к областной больнице о взыскании компенсации морального вреда в связи незаконными действиями врачей. "В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган - почку", - сообщила Сахалинская областная прокуратура.

Суд первой инстанции с учетом заключения прокуратуры пришел к выводу о причинении женщине тяжкого вреда здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1,3 миллиона рублей.

"Проведенная в рамках судебного разбирательства судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами медицинского учреждения без достаточных к тому оснований. В результате была повреждена правая почка пациентки, что потребовало проведения срочной операции по ее удалению", - говорится в сообщении.

Руководство областной больницы не согласилось с решением и обжаловало его в Сахалинский областной суд. "Суд апелляционной инстанции согласился с правильностью решения городского суда и оставил его без изменения", - отмечает прокуратура.