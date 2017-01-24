Все больше государственных учреждений для служебного использования покупают автомобили отечественного производства, включая автомобили LADA. Как сообщает официальный Лада клуб, Керченская городская больница №3 заключила два контракта на приобретение автомобилей на общую сумму чуть более полутора миллионов рублей.

Один из приобретенных автомобилей - кроссовер LADA XRAY. Требований по оснащению машины опциями, необходимыми для оказания неотложной медицинской помощи, в тендерной документации не выставлялось. Кроссовер был куплен за 770 тысяч рублей, то есть, в максимальном оснащении.