Показатели идут вниз под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому специалисты рекомендуют страдающим гипертонией людям принимать 15-20-минутные солнечные ванны. Способ не требует никаких затрат, при этом сама «процедура» пребывания на солнце весьма приятна.
Единственное, о чем стоит помнить, решив опробовать новый метод, это о том воздействии, которое ультрафиолет оказывает на кожу. Врачи предупреждают, что некоторым пациентам пребывание под солнцем противопоказано или должно быть строго ограничено.
Поэтому, прежде чем принимать солнечные ванны, стоит посоветоваться с врачом.
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