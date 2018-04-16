Показатели идут вниз под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому специалисты рекомендуют страдающим гипертонией людям принимать 15-20-минутные солнечные ванны. Способ не требует никаких затрат, при этом сама «процедура» пребывания на солнце весьма приятна.

Единственное, о чем стоит помнить, решив опробовать новый метод, это о том воздействии, которое ультрафиолет оказывает на кожу. Врачи предупреждают, что некоторым пациентам пребывание под солнцем противопоказано или должно быть строго ограничено.

Поэтому, прежде чем принимать солнечные ванны, стоит посоветоваться с врачом.