По данным наблюдений, за неделю с 9 по 15 октября в Самарской области зарегистрировано 9934 простудившихся, это почти на 14% меньше, чем неделей раньше. Лабораторный мониторинг по-прежнему отмечает циркуляцию вирусов негриппозной этиологии.
Тем не менее, в региональном Роспотребнадзоре говорят, что эпидемии гриппа не избежать. А чтобы обезопасить себя и своих близких от этого вируса, опасного своими осложнениями, рекомендуют сделать прививку. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Как оказалось, это новое развлечение для маленьких тольяттинцев
Теперь 427 га территории, а это порядка 70% от общей площади, обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами
Утром напротив ТЦ «Вега» столкнулись «Лексус» и Веста
Специальную «Весту» подготовили на АВТОВАЗе и привезли в Москву.
В полицию с заявлением о пропаже скота обратился житель села Новая Бинарадка
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.