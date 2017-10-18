По данным наблюдений, за неделю с 9 по 15 октября в Самарской области зарегистрировано 9934 простудившихся, это почти на 14% меньше, чем неделей раньше. Лабораторный мониторинг по-прежнему отмечает циркуляцию вирусов негриппозной этиологии.

Тем не менее, в региональном Роспотребнадзоре говорят, что эпидемии гриппа не избежать. А чтобы обезопасить себя и своих близких от этого вируса, опасного своими осложнениями, рекомендуют сделать прививку. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.