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18 октября 2017
11:34:28

Врачи губернии фиксируют спад сезонной заболеваемости ОРВИ

По данным наблюдений, за неделю с 9 по 15 октября в Самарской области зарегистрировано 9934 простудившихся, это почти на 14% меньше, чем неделей раньше. Лабораторный  мониторинг по-прежнему отмечает циркуляцию вирусов негриппозной этиологии. 

Тем не менее, в региональном Роспотребнадзоре говорят, что эпидемии гриппа не избежать. А чтобы обезопасить себя и своих близких от этого вируса, опасного своими осложнениями, рекомендуют сделать прививку. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.    




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