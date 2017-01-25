Вопиющий случай произошел во Владимире.

После этого случая еще раз можно убедиться, насколько рискованным бывает общение медков с пациентами. Врач "скорой" оказалась на больничной койке с сотрясением мозга и вывихнутой рукой, когда попыталась оказать помощь пьяному мужчине.

Этой историей сейчас занимаются следователи. 24-летний житель города поступил с травмами лица. По данным местных СМИ, подрался в клубе. Доктор начала обрабатывать ссадины и в этот момент пациент несколько раз ударил ее в грудь и, по голове, потом схватил за руку. Утихомирить его смогли подоспевшие коллеги и полицейские. Сам он теперь утверждает, напился так, что ничего не помнит. А следователям сказал, что раскаивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

И это не первый случай, когда медики подвергаются нападению в ходе своей работы. Один из громких произошел летом в Орехово-Зуеве. Там рентгенолога местной больницы жестоко избил брат одной из пациенток - обоим не понравилось ждать своей очереди.

Между тем, и сами сотрудники сферы здравоохранения, и эксперты отмечают, что необходим закон, который бы защищал конкретно медиков при исполнении, как, например, полицейских. Буквально накануне на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание даже за угрозы врачам. За хамство предлагается штрафовать до 2500 рублей. Самая жесткая мера – арест.