Как сообщили в региональном Минздраве, Наталья Каштанова удостоена премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор». Торжественная церемония вручения состоялась на днях в Москве в рамках конгресса «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения».

Семейный врач Наталья Каштанова более 10 лет оказывает медицинскую помощь жителям села Зеленовка. На конкурс специалист направила эссе и небольшой фильм о своей работе. Премия в номинации «Земский доктор» присуждается сельскому врачу за активную жизненную позицию, профессионализм и практические результаты работы. Номинация направлена на формирование позитивного отношения к работе в сельских и отдалённых районах.