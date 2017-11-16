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16 ноября 2017
13:47:58

Вознаграждение обещает полиция Тольятти за помощь в поисках матери мертвого грудничка

Ваше имя при этом нигде не всплывет, обещают сотрудники правоохранительных органов. Напомним, 14 ноября около 8:30 в дежурную часть Управления МВД России по г Тольятти поступило сообщение от руководства фирмы, занимающейся переработкой вторичного сырья.

Рабочие во время сортировки  пластиковых отходов обратили внимание на сверток, в котором находилось тело новорожденной девочки. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения матери младенца.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о родителях, либо располагает сведениями, способными прояснить обстоятельства произошедшего, позвонить по телефонам 8-9270-225-300, 39-10-51, 02.  




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