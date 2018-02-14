Как сообщил председатель городской думы Дмитрий Микель, есть предложения от инициаторов, обычных общественников организовать региональное учреждение высшего образования, консерваторию, с дислокацией в Тольятти. Тем самым можно использовать имеющуюся базу, наработанный опыт и квалифицированный персонал. Предложение рассматривается в министерстве культуры Самарской области.



"Пока я не знаю, насколько это предложение исполнимо, но если этот вариант устроит область, мы будем только за. Для имиджа города это хорошо. Но финансирование высшего звена не вписывается в вопросы местного значения. Мы можем финансировать только структуры дополнительного образования. Конечно, хотелось бы верить, что консерватория будет. Для Тольятти она была фишкой. Единственный не столичный город, который имел такой вуз. Культура – это направление, которое надо укреплять, плюс сохранение рабочих мест в городе, поэтому, если все совпадет, мы будем только рады", – прокомментировал Дмитрий Микель.



Глава города Сергей Анташев сообщил, что относительно консерватории обсуждается много вариантов, но договоренностей пока никаких нет. В администрации напомнили: пока точно известно, что в марте в нашем городе откроется школа искусств, созданная на базе тольяттинской консерватории. Уставные документы вновь созданного образовательного учреждения проходят регистрацию.



После этого педагогические работники и дети из школы искусств, входившей как структурное подразделение в тольяттинскую консерваторию, будут переводиться в новую школу искусств. Руководитель департамента культуры Наталья Тонковидова обещает, что с судьбой представителей высшего звена ясность появится в ближайшее время. По ее словам, министерство культуры Самарской области знает, что профессорско-преподавательский состав вуза необходимо трудоустраивать.