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02 февраля 2017
07:42:20

"Возможно самое разрушительное оружие" хотят продать на аукционе

Личный телефон Адольфа Гитлера уйдет с молотка в США в феврале, сообщается на сайте аукционного дома Alexander Historical Auctions. Телефон Siemens c гравировкой имени Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере фюрера и затем передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.

Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Его ориентировочная стоимость — от 200 до 300 тысяч долларов. Аукцион состоится 19 февраля. Помимо телефона там будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.

Источник РИА Новости




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