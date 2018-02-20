Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация. В Самаре фан-зона появится на площади Куйбышева, и она будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляет к таким объектам ФИФА.

По словам главы города Сергея Анташева, Тольятти сейчас продумывает свой вариант организации площадки для фанатов с установкой десятиметрового экрана, на котором болельщики смогут смотреть трансляции футбольных матчей.

Этот вопрос уже обсуждался с Александром Фетисовым, курирующим подготовку региона к мундиалю.