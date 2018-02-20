Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация. В Самаре фан-зона появится на площади Куйбышева, и она будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляет к таким объектам ФИФА.
По словам главы города Сергея Анташева, Тольятти сейчас продумывает свой вариант организации площадки для фанатов с установкой десятиметрового экрана, на котором болельщики смогут смотреть трансляции футбольных матчей.
Этот вопрос уже обсуждался с Александром Фетисовым, курирующим подготовку региона к мундиалю.
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И отправляться через два-три часа после него
Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».
Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления
Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.
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