Наезд произошел сегодня вечером, 28 февраля, сообщает группа "Происшествия Тольятти". Опель ехад со стороны ул Баныкина к Кунеевской ( диагональная улица). По словам водителя, впереди шла женщина с собаками. Он стал "уходить" от нее в сторону, но на скользкой дороге сманеврировать не удалось.



Женщина оказалась на капоте иномарки. На место прибыли врачи "скорой"., но помочь пострадавшей уже ничем не смогли - она скончалась. По информации ОГИБДД, гражданка не имела определенного места жительства. Личность и возраст ее пока не установлены.





