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28 февраля 2017
22:20:43

Возле Баныкинского кладбища в Тольятти насмерть сбили женщину

Наезд произошел сегодня вечером, 28 февраля, сообщает группа "Происшествия Тольятти". Опель ехад со стороны ул Баныкина к Кунеевской ( диагональная улица). По словам водителя, впереди шла женщина с собаками. Он стал "уходить" от нее в сторону, но на скользкой дороге сманеврировать не удалось.

Женщина оказалась на капоте иномарки. На место прибыли врачи "скорой"., но помочь пострадавшей уже ничем не смогли - она скончалась. По информации ОГИБДД, гражданка не имела определенного места жительства. Личность и возраст ее пока не установлены.



 




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