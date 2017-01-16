Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, счастливым образом обошедшегося без травм. Накануне вечером у «Аэрохолла» на улице Мира перевернулась иномарка с маленьким ребенком.

Как пишет tltplus , ссылаясь на "Происшествия Тольятти", девушка, управлявшая седаном Kia, двигалась со стороны Комсомольского района. Внезапно машина потеряла управление, её занесло, автомобиль влетел в сугроб на разделительной полосе, при этом перевернувшись и снеся крышей металлический заборчик.

Фото: vk.com/patrul_tlt

В салоне в детском кресле был 2-летний ребёнок - медики диагностировали у девочки лишь ушиб колена. Маме малышки помощь врачей не понадобилась.