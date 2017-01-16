Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, счастливым образом обошедшегося без травм. Накануне вечером у «Аэрохолла» на улице Мира перевернулась иномарка с маленьким ребенком.
Как пишет tltplus, ссылаясь на "Происшествия Тольятти", девушка, управлявшая седаном Kia, двигалась со стороны Комсомольского района. Внезапно машина потеряла управление, её занесло, автомобиль влетел в сугроб на разделительной полосе, при этом перевернувшись и снеся крышей металлический заборчик.
Фото: vk.com/patrul_tlt
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