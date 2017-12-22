Этот недуг внесут в Международный классификатор болезней, новая версия которого появится в 2018 году. Название нового заболевания пока не определено. Ученые сформулировали его симптомы, которые должны помочь при установлении диагноза.
Основной признак нездоровья — «продолжительное по времени превышение интереса к видеоиграм над другими жизненными интересами».
Источник Известия
ОН позволит снять напряжение между региональными властями и жителями субъектов
ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района
Об этом говорят цифры Фонда социсследований Самарской области
Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин
Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
Список составили в администрации