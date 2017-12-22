Этот недуг внесут в Международный классификатор болезней, новая версия которого появится в 2018 году. Название нового заболевания пока не определено. Ученые сформулировали его симптомы, которые должны помочь при установлении диагноза.

Основной признак нездоровья — «продолжительное по времени превышение интереса к видеоиграм над другими жизненными интересами».