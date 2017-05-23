Теперь автобусы едут от ул. Гагарина по улице Ленина до ул. М. Горького и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками. об этом сообщили в городской администрации.

Также изменили маршруты автобусы № 73, №93к, №96 и №108 – они также заворачивают на ул. М. Горького, доезжают до К. Маркса и следуют далее по обычному маршруту.

Автобусы № 22 будут двигаться по Гагарина – Ленина –Мичурина и далее по существующим схемам.

Автобусы № 142 проедут по Горького –Ленина – б-р Молодежный и вернутся на ул. К. Маркса.

Ремонт улицы К.Маркса продлится месяц с лишним. До 8 июня перекрыто движение на участке от Горького до Комсомольской. Дорога будет реконструирована полностью с заменой бортового камня и бордюров. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика.