Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды. Соответствующие поправки в техрегламент внесены Минсельхозом. Цельное молоко, согласно документу, должно быть, как и ранее, белым, а у стерилизованного напитка допустим светло-кремовый цвет. В министерстве поясняют, что синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении напитка.
Обновленный техрегламент, уточняющий идентификацию молочных продуктов, существенно поможет производителям, которые испытывают проблемы при подтверждении их соответствия. В итоге они вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции «молочный напиток» вместо наименования «восстановленное молоко».
Предложения Минсельхоза поддержаны Минэкономразвития и направлены в Евразийскую экономическую комиссию.
Источник Известия
Карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы (фото)
Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».
Об этом сообщают очевидцы (фото)
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин
Церемония вручения состоялась накануне в Кремле
Бесплатно отдохнуть и поправить здоровье могут юные жители города в возрасте от 6 до 18 лет
Продажи автомобилей LADA на внешних рынках за первые три квартала принесли заводу более 7 миллиардов рублей