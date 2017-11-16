Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды. Соответствующие поправки в техрегламент внесены Минсельхозом. Цельное молоко, согласно документу, должно быть, как и ранее, белым, а у стерилизованного напитка допустим светло-кремовый цвет. В министерстве поясняют, что синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении напитка.

Обновленный техрегламент, уточняющий идентификацию молочных продуктов, существенно поможет производителям, которые испытывают проблемы при подтверждении их соответствия. В итоге они вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции «молочный напиток» вместо наименования «восстановленное молоко».

Предложения Минсельхоза поддержаны Минэкономразвития и направлены в Евразийскую экономическую комиссию.