Инцидент произошел в Уфе - 8 детей вместе с воспитателями зашли в кабину лифта после прогулки, сообщает телеканал "Вся Уфа".
По записи с камер видеонаблюдения видно, что все вышли из лифта, а 2-летнего малыша оставили. Ребенок, оказавшийся в заточении, попытался нажать на кнопку, однако не дотянулся.
Телеканал уточняет, что ребенка удалось извлечь без происшествий. Мальчик был передан родителям.
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