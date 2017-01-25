Инцидент произошел в Уфе - 8 детей вместе с воспитателями зашли в кабину лифта после прогулки, сообщает телеканал "Вся Уфа".

По записи с камер видеонаблюдения видно, что все вышли из лифта, а 2-летнего малыша оставили. Ребенок, оказавшийся в заточении, попытался нажать на кнопку, однако не дотянулся.

Телеканал уточняет, что ребенка удалось извлечь без происшествий. Мальчик был передан родителям.