Имена игроков, которые поедут в корейский Пхенчхан, назвал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком. Представлять нашу страну на играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля, будет 34-летний голкипер магнитогорского «Металлурга», начинавший свою хоккейную карьеру в Тольятти, Василий Кошечкин.

ХК «Лада» поздравляет Василия и желает ему завоевать золотую медаль этой Олимпиады.

Фото: hclada.ru