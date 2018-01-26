Имена игроков, которые поедут в корейский Пхенчхан, назвал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком. Представлять нашу страну на играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля, будет 34-летний голкипер магнитогорского «Металлурга», начинавший свою хоккейную карьеру в Тольятти, Василий Кошечкин.
ХК «Лада» поздравляет Василия и желает ему завоевать золотую медаль этой Олимпиады.
Фото: hclada.ru
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