Одна из них случилась около часа дня на трассе М-5. Как сообщила группа аварийных комиссаров, 77-летний водитель на вазовской «двойке», двигавшийся в направлении Сызрани, при повороте налево, не уступил дорогу «Калине», имевшей преимущество проезда.
Произошло столкновение, в результате которого пострадал и сам виновник ДТП, и его пассажир - женщина 1943 года рождения. Скорая увезла обоих в больницу Жигулевска.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Ставропольского района рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге.
Фото: Владимир Есак
Кражи участились, сообщает мэрия города, и это может повлечь весьма неприятные последствия.
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