Одна из них случилась около часа дня на трассе М-5. Как сообщила группа аварийных комиссаров, 77-летний водитель на вазовской «двойке», двигавшийся в направлении Сызрани, при повороте налево, не уступил дорогу «Калине», имевшей преимущество проезда.

Произошло столкновение, в результате которого пострадал и сам виновник ДТП, и его пассажир - женщина 1943 года рождения. Скорая увезла обоих в больницу Жигулевска.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Ставропольского района рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Фото: Владимир Есак