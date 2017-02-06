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06 февраля 2017
07:15:02

Воскресный снегопад с метелью в Тольятти стал причиной нескольких аварий

Одна из них случилась около часа дня на трассе М-5. Как сообщила группа аварийных комиссаров, 77-летний водитель на вазовской «двойке», двигавшийся в направлении Сызрани, при повороте налево, не уступил дорогу «Калине», имевшей преимущество проезда.

Произошло столкновение, в результате которого пострадал и сам виновник ДТП, и его пассажир - женщина 1943 года рождения. Скорая увезла обоих в больницу Жигулевска.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Ставропольского района рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Фото: Владимир Есак




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