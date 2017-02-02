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02 февраля 2017
10:11:42

Вора, который вскрывал квартиры в Тольятти и Самаре, "сдала" полиции бдительная гражданка

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении  36-летнего жителя Оренбурга. В период с апреля 2015 по июль 2016 мужчина совершил 10 краж, унося из квартир деньги, бытовую технику, дорогие вещи, алкоголь и даже продукты питания. По всем фактам возбуждались уголовные дела, но раскрыть их долгое время не удавалось.

Преступления  совершались исключительно днем, свидетелей не было. По данным полицейских, зайдя в подъезд, вор вычислял квартиру, в которой на тот момент не было хозяев. Далее подбирал к двери отмычки и, аккуратно открыв замок, проникал внутрь.

Установить личность предполагаемого злоумышленника помогла жительница областного центра. Почуяв чужого человека, залаяла ее собака. Хозяйка четвероного питомца выглянула в окно и увидела рядом с подъездом подозрительного человека, а рядом - незнакомую ей машину. Бдительная женщина сфотографировала автомобиль. Позже, узнав, что в доме совершена кража, она связалась с сотрудниками полиции и  передала им сведения о транспортном средстве и передвигавшемся на нем мужчине.

Внимание правоохранителей привлек государственный номер автомобиля – он был зарегистрирован в Оренбурге. Полицейские установили, кому он принадлежит. Автовладелец пояснил, что машину брал его родной брат под предлогом  заработка в Самаре. Хозяин не подозревал, что его транспортное средство использовалось для совершения краж и перевозки похищенного имущества из Самары в Оренбург.

Полицейские задержали подозреваемого. В ходе обыска в его квартире были найдены многие украденные вещи, которые позже возвратили законным владельцам. Свою вину задержанный сразу признал. Самарские полицейские перевезли мужчину в Самару, где по решению суда он был арестован. Общий ущерб от преступной деятельности составил более 1 200 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.




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