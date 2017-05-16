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16 мая 2017
08:45:35

Вопрос переустройства коммуникаций в зоне строительства транспортной развязки в Тольятти–на особом контроле

 Этот вопрос обсуждался на совещании в администрации, в нем приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций.  

В настоящее время для возведения объездной дороги вдоль федеральной трассы от торгового дома «Викинги» до поворота на улицу Ульяны Громовой ведутся работы по переустройству газовой трубы среднего давления диаметром 159 мм и укладке футляра диаметром 1620 мм для строительства самотечной канализации. Под автомобильной дорогой М-5 «Урал» укладывают гильзу диаметром 720 мм под водопровод.

Участники совещания рассмотрели планы и сроки проведения мероприятий по подключению и врезке переустроенных коммуникаций. Глава города поручил собственникам инженерных сетей незамедлительно принимать меры при возникновении проблемных ситуаций и тесно взаимодействовать с кураторами проекта и другими ответственными лицами ФКУ «Поволжуправтодор» и подрядной компании.

В целях оперативного решения вопросов, касающихся переустройства инженерных коммуникаций в рамках строительства транспортной развязки, подобные совещания будут проводиться на регулярной основе.




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