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13 марта 2018
06:50:06

Вопрос о строительстве лесной дороги разделил жителей Тольятти на два лагеря

С конца 60-х годов он поднимался неоднократно.  Под влиянием общественников и экологов, которые выступали против этой идеи, проект дороги исключали из Генплана города, потом снова возвращались к необходимости ее строительства.

Число сторонников строительства дороги со временем прибавляется. И это вполне объяснимо - с каждым годом дорожный трафик возрастает, увеличивается количество пробок. При разработке концепции улично-дорожной сети города специалисты пришли к выводу, что на многих магистралях транспортная нагрузка зашкаливает, достигая  160%. А дороги, соединяющие Центральный и Автозаводский районы – Южное, Лесопарковое и Автозаводское шоссе - в часы-пик или во время ДТП превращаются в сплошные «красные линии».

При этом существует мнение, что лесная дорога обернется экологической выгодой для города. Транспортные потоки будут рассредоточены равномернее, что позволит снизить загазованность воздуха. Этого мнения придерживается и Дмитрий Микель, председатель Тольяттинской городской думы:

- Вопрос о строительстве лесной дороги стоит на повестке дня с 60-х годов прошлого века, когда еще обсуждался генплан города. Потом его поднимали в 1991, 2000, 2004 , 2011  годах.  Позже была подготовлена концепция развития улично-дорожной сети, и вновь появился запрос на строительство лесной дороги.

В 2013 году думой, наконец, было принято решение о целесообразности принятия варианта, содержащего в плане дорогу через лес. Хочу обратить внимание, что при принятии данного решения мы ориентировались на итоги исследований, которые, на мой взгляд, являют собой пример серьезнейшей научной работы.

Благодаря им мы увидели четкий прогноз загруженности дорожных сетей, их математическую модель и варианты развития вплоть до 2030 года. Разработчик подробнейшим образом описал все плюсы этого проекта. При этом, насколько я помню, вариант лесной дороги более экономически выгодный, чем расширение действующей инфраструктуры.

Количество личного транспорта увеличивается из года в год, и с учетом этого поддерживаемый нами вариант наиболее целесообразен. Вопрос останется открытым вплоть до 18 марта. В день выборов Президента РФ горожане смогут на избирательных участках высказаться о том, «Нужна ли городу дорога через лес, соединяющая Автозаводской и Центральный районы».




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