Здание фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где бывший собственник предприятия открыл стрельбу по людям, блокировано, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
"Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", - сказал собеседник агентства.
Ране информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.
Источник сообщал "Интерфаксу", что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружён ружьем",- добавил источник.
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