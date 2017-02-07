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07 февраля 2017
15:27:02

Вооруженное ограбление в Самаре: из банка вынесли 3 млн руб. и $10 тыс.

ЧП произошло на проспекте Кирова, как пишет Волга ньюз, в отделение банка "Солидарность" зашли двое неизвестных. Их лица были скрыты масками с прорезями для глаз. По словам очевидцев, преступники были вооружены пистолетами с глушителями.

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, издание сообщает, что из банка похищено 3 млн руб. и $10 тысяч долларов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере", которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

 




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